2020-07-06T14:23:12+03:00
Общество

В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов

Начальников отделов технического контроля предприятий оштрафовали
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде прокуратура вместе с инспекторами ГИБДД проверили работу автотранспортных предприятий. Всего было проверено более 200 транспортных средств, из которых у 27 автобусов были неисправности, при которых запрещается эксплуатация. Все они были сняты с линии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки в адреса руководителей МКП «Калининград — ГорТранс», ООО «БалтТрансАвто два», ИП Фомин М.В., ИП Скиба В.С. , ООО «Маршрутное такси», ООО «ПАП», ООО «ПАП-5» внесены представления с требованиями принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий.

Также было составлено 7 административных дел в отношении начальников отделов технического контроля предприятий. Всех их оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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