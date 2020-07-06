2020-07-06T14:44:39+03:00
Общество

Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19

Власти продлили выплату пособий до 15 сентября
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство РФ дополнительно выделило регионам 3,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, которые оказывают услуги гражданам с COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Калининградская область на эти цели получит 69,3 млн рублей.

Соцработники в регионе получат выплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада