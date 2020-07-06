Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
Правительство РФ дополнительно выделило регионам 3,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, которые оказывают услуги гражданам с COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Калининградская область на эти цели получит 69,3 млн рублей.
Соцработники в регионе получат выплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Ранее сообщалось, что специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU