Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19

6 Июль 2020 2020-07-06T14:44:39+03:00

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Правительство РФ дополнительно выделило регионам 3,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, которые оказывают услуги гражданам с COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Калининградская область на эти цели получит 69,3 млн рублей.

Соцработники в регионе получат выплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU