2020-07-06T16:06:57+03:00
Звезды

Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске

Во вторник ведущий первого канала заглянет в Музей изобразительных искусств в Калининграде
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев приехал в Зеленоградск и поспешил показать подписчикам интерьеры своей квартиры, расположенной в довоенном особняке.

«Дорогие друзья! С радостью делюсь с вами изображениями интерьеров моей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске (бывшем Кранце) в Калининградской области. Делаю это не в целях похвальбы и хвастовства, а в целях воспитания вкуса и примера - как в некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство серебряного века», - написал историк моды.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

В Инстаграме Александр Васильев отметил, что во вторник, 7 июля, собирается посетить Музей Изобразительных искусств в Калининграде, где продолжает работу его выставка «Звуки моды».

На опубликованных историком фотографиях – приятные интерьеры. Комнаты украшены антикварной мебелью, вазами и подсвечниками. На стенах – картины и гравюры.

У Александра Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк.

- Хочется восстановить все, включая внутренний вид здания, – говорит историк моды.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

Кстати, себя Александр уже давно называет местным жителем.

- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы. Есть места во Франции и Литве, которые я очень люблю. Но в России у меня просто больше нигде нет домов. В Зеленоградск я привез много мебели, живописи, книг. Я очень рад. Потому что все в могилу не возьмешь.

Отметим, Александр не первый раз хвастается своими интерьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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