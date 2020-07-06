Калининградская область получит 40 млн рублей на создание временных рабочих мест

6 Июль 2020 2020-07-06T16:18:24+03:00

Средства будут направлены на частичное возмещение расходов по оплате труда

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Правительство РФ выделило из резервного фонда 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале кабинета министров.

Средства будут направлены на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании таких рабочих мест. Калининградская область получит 40,5 млн рублей.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», - говорится в пояснительной записке.

В целом по стране это позволит трудоустроить более 80 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU