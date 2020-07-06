Открытие ТРЦ «Балтия Молл» в Калининграде перенесли на осень

6 Июль 2020 2020-07-06T16:42:16+03:00

Об этом сообщается на сайте ТРЦ

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Открытие крупнейшего в Калининградской области загородного торгово-развлекательного центр «Балтия Молл» перенесено на осень. Об этом сообщается на сайте ТРЦ.

Ранее сообщалось, что «Балтия Молл» должен открыться во втором квартале 2020 года. Уже подписаны договоры с основными якорными арендаторами, том числе с «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Л'Этуаль», супермаркетом СПАР уникального формата.

Кроме того, в ТРЦ «Балтия Молл» должен открыться универмаг популярного бренда H&M.

ИСТОЧНИК KP.RU