Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет Антоха МС

6 Июль 2020 2020-07-06T16:47:27+03:00

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Объявлен еще один участник фестиваля «Калининград Сити Джаз-2020». Это артист Антоха МС. Как сообщает пресс-служба фестиваля, «его самобытность сразу бросается в глаза, а характерное звучание – в уши».

«Он сам пишет музыку, сам пишет тексты, сам играет на трубе, и все утверждают, что его нужно слушать вживую», - говорится в сообщении оргкомитета.

Известно, что Антоха выступит 29 августа на Новой сцене фестиваля.

Ранее сообщалось, что гостем и участником XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет джазовый певец и пианист Сергей Манукян.

В этом году фестиваль пройдет 28, 29 и 30 августа на острове Канта, где будут расположены три сцены – Главная, Новая и Соборная (классическая). На Главной выступят мейнстрим-артисты, на Новой – представители хип-хоп и электронной музыки, на классической в Кафедральном соборе – легенды классического джаза. Еще одна сцена разместится в Новой калининградской синагоге – там выступят израильские музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU