В Калининграде участились случаи мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений

6 Июль 2020 2020-07-06T17:08:54+03:00

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В Калининграде стало все больше случаев мошенничеств при покупках товаров на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как правило, злоумышленники размещают предложения о продаже различных товаров по привлекательным ценам, а, получив предоплату либо полную стоимость товара, обязательств по пересылке покупок не выполняют и перестают выходить на связь с покупателями.

Так, 33-летний калининградец перевел мошенникам 33 с половиной тысяч рублей за покупку плиты, которой так и не дождался, 26-летняя домохозяйка лишилась 11 тысяч, желая приобрести бассейн, а 30-летние финансовый аналитик и музейная работница потеряли 10 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно при покупке настольной игры и детской коляски.

По всем случаям возбуждены уголовные дела, полиция разыскивает злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU