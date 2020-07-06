В Калининграде участились случаи мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений
В Калининграде стало все больше случаев мошенничеств при покупках товаров на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как правило, злоумышленники размещают предложения о продаже различных товаров по привлекательным ценам, а, получив предоплату либо полную стоимость товара, обязательств по пересылке покупок не выполняют и перестают выходить на связь с покупателями.
Так, 33-летний калининградец перевел мошенникам 33 с половиной тысяч рублей за покупку плиты, которой так и не дождался, 26-летняя домохозяйка лишилась 11 тысяч, желая приобрести бассейн, а 30-летние финансовый аналитик и музейная работница потеряли 10 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно при покупке настольной игры и детской коляски.
По всем случаям возбуждены уголовные дела, полиция разыскивает злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU