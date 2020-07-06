2020-07-06T17:20:39+03:00
Общество

В Калининграде на Моспроспекте будут перекрывать движение для строительства канализации

Работы пройдут около КБ "Факел"
Виктор Сергеев
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В Калининграде в 20-х числах июля на Московском проспекте начнутся работы по строительству дождевой канализации. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«На реконструируемых Дачной и Суздальской для отведения выпавших на дорогу осадков строится дождевая канализация. Однако диаметр проходящей по нечётной стороне Московского проспекта «ливнёвки» недостаточен, чтобы принять все стоки. Поэтому придётся вести новую канализацию до коллектора на чётной стороне проспекта», - рассказали в мэрии города.

По данным властей, подземные работы около ТЦ «Сити» останутся малозаметными для горожан, так как дорожники планируют выполнить их методом прокола на относительно небольшой глубине. Однако в районе КБ «Факел» трубу проложат через проспект на 4,5-метровой глубине открытым способом. Для этого придется поочерёдно перекрывать движение по полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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