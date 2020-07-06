В мэрии Калининграда объяснили, могут ли пассажиров без маски высадить из автобуса

6 Июль 2020 2020-07-06T17:36:25+03:00

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Многие калининградцы жалуются на то, что кондукторы в городских автобусах не делают замечаний пассажирам без масок. По нашему запросу ситуацию прокомментировали в отделе пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации Калининграда.

- Граждане обязаны соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на остановках всех видов транспорта общего пользования, при посещении иных общественных мест, - напомнили в мэрии. - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки, обязаны отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим. На рабочих совещаниях с представителями перевозчиков, обслуживающих городские маршруты, администрация города постоянно обращает внимание руководителей автотранспортных предприятий на контроль со стороны водителей и кондукторов за соблюдением масочного режима пассажирами. Вместе с тем, привлекать граждан к административной ответственности за нарушение масочного режима вправе только должностные лица полиции и Росгвардии. Кондуктор полномочиями по высадке пассажиров из салона транспортного средства за нарушение масочного режима не обладает.

ИСТОЧНИК KP.RU