В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю девушку

6 Июль 2020 2020-07-06T17:44:16+03:00

26 июня девушка вышла из музыкальной школы на улице Фрунзе и до настоящего времени ее местонахождение не установлено

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Валентину Варченко. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 26 июня девушка вышла из музыкальной школы на улице Фрунзе и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, волосы темные с рыжим отливом до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца.

Была одета: темно-серые джинсы, черные кроссовки, при себе имела сумку коричневого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-557 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU