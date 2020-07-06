Мошенники списали деньги с карт двух калининградок, продававших коляски в интернете

6 Июль 2020 2020-07-06T18:10:42+03:00

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В Калининграде две женщины лишились денег при продаже детских колясок через сайты бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Мнимые покупатели пересылают потерпевшим ссылки, которые ведут на, так называемые, «фишинговые» сайты - точные копии интернет-сайтов различных финансовых организаций. Злоумышленники просят калининградцев оставить там данные своих банковских карт, якобы для безопасности сделки и обеспечения гарантий отправки товара. Введя конфиденциальную информацию о своих банковских картах в специальные формы для заполнения, продавцы лишаются денег», - рассказали в пресс-службе полиции.

Подобным образом мошенники списали 3 тысячи и 8 тысяч рублей с банковских счетов 28-ми и 31-летней жительниц Калининграда.

Полиция напоминает об опасности перехода по различным ссылкам, которые неизвестные пересылают в личных сообщениях, а также не передавать никому данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU