2020-07-06T18:17:53+03:00
Туризм

Гендиректор «Аэрофлота» сообщил Путину о падении спроса на рейсы в Калининград

По словам Виталия Савельева, загрузка самолетов составляет около 50 процентов
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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Вопросы авиаперевозок обсуждались на встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором публичного акционерного общества «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым.

- Что касается наших обязательств по плоским тарифам, мы их выполняем и сейчас, несмотря на то, что условия для нас тяжелые, - цитирует Савельева официальный сайт президента. - Мы летаем, летаем в чуть меньшем объеме, потому что спрос упал. Но мы летаем практически ежедневно по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50 процентов.

Напомним, что продажу билетов по субсидируемым тарифам в Калининград, на Дальний Восток и в Крым «Аэрофлот» возобновил в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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