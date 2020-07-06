В Калининграде гендиректора компании подозреваются в серии мошенничеств

6 Июль 2020 2020-07-06T18:22:28+03:00

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В Калининграде полицейские разыскивают потерпевших от деятельности коммерсанта, который занимался изготовлением металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 37-летний генеральный директор ООО «КованЪ» получал от заказчиков предоплату в размере от 90 до 300 тысяч рублей, а затем переставал выходить с ними на связь.

«Сотрудники полиции установили его причастность к 3 фактам мошенничества. Однако полицейские предполагают, что лиц, пострадавших от действий вероятного мошенника, может быть значительно больше, в том числе и в других городах региона», - отметили в пресс-службе УМВД.

Если вы пострадали от преступных действий руководителя этой организации, просим обратиться в ОЭБиПК ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8 (4012) 55-46-87 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU