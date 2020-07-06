Суд закрыл мини-отель в Светлогорске

6 Июль 2020 2020-07-06T18:54:40+03:00

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Суд запретил деятельность хостела в многоквартирном доме на улице Дачной в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мини-отель «Этаж» располагался в жилом доме и имел отдельный изолированный вход. Летом прошлого года хозяйка хостела пыталась перевести жилые помещения в нежилые, однако местные власти отказали таком переводе, так как она не предоставила протокол общего собрания всех собственников помещений в доме. А осенью в России запретили размещать гостиницы в жилых домах.

«Для организации гостиницы и оказания соответствующих услуг третьим лицам в принадлежащих на праве собственности жилых помещениях граждане обязаны первоначально в установленном законом порядке изменить статус помещений, то есть перевести свои жилые помещения в нежилые», - говорится в решении суда.

Так как эти требования не были соблюдены, Светлогорский городской суд запретил ООО «Этаж» деятельность по оказанию гостиничных услуг в мини-отеле (хостеле) «Этаж» в многоквартирном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU