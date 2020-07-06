2020-07-06T18:54:40+03:00
Общество

Суд закрыл мини-отель в Светлогорске

Владелица хостела не смогла перевести жилые помещения в нежилые
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд запретил деятельность хостела в многоквартирном доме на улице Дачной в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мини-отель «Этаж» располагался в жилом доме и имел отдельный изолированный вход. Летом прошлого года хозяйка хостела пыталась перевести жилые помещения в нежилые, однако местные власти отказали таком переводе, так как она не предоставила протокол общего собрания всех собственников помещений в доме. А осенью в России запретили размещать гостиницы в жилых домах.

«Для организации гостиницы и оказания соответствующих услуг третьим лицам в принадлежащих на праве собственности жилых помещениях граждане обязаны первоначально в установленном законом порядке изменить статус помещений, то есть перевести свои жилые помещения в нежилые», - говорится в решении суда.

Так как эти требования не были соблюдены, Светлогорский городской суд запретил ООО «Этаж» деятельность по оказанию гостиничных услуг в мини-отеле (хостеле) «Этаж» в многоквартирном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде из ТЦ «Плаза» эвакуировали посетителей
Организатор КаZантипа: Мы приземлимся на бескрайних пляжах Балтики
В Чкаловске на фасаде дома нарисовали портрет летчика-героя Тимура Апакидзе
В Калининградской области заключенные посадили 35 гектаров картофеля
Суд закрыл мини-отель в Светлогорске
В Калининграде гендиректора компании подозреваются в серии мошенничеств
Гендиректор «Аэрофлота» сообщил Путину о падении спроса на рейсы в Калининград
Мошенники списали деньги с карт двух калининградок, продававших коляски в интернете
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю девушку
В мэрии Калининграда объяснили, могут ли пассажиров без маски высадить из автобуса
В Калининграде на Моспроспекте будут перекрывать движение для строительства канализации
В Калининграде участились случаи мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений
Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет Антоха МС
Открытие ТРЦ «Балтия Молл» в Калининграде перенесли на осень
Калининградская область получит 40 млн рублей на создание временных рабочих мест
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада