В Калининградской области заключенные посадили 35 гектаров картофеля

6 Июль 2020 2020-07-06T19:17:06+03:00

Заключенные обеспечат себя и зерновыми, и корнеплодами, и овощами Фото: УФСИН по Калининградской области

Также силами осужденных засажены 113 га зерновых, 15 га капусты, свеклы и моркови и почти 2,5 га огурцов

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УФСИН России по Калининградской области завершил весенние полевые работы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства. Мероприятия были проведены в рамках самообеспечения исправительных учреждений сельхозпродукцией на земельных участках в Гвардейском и Багратионовском районах.

- Работы были осуществлены силами осужденных колонии-поселения №12 и исправительной колонии №13, - уточняют в пресс-службе. - В настоящий момент на земельных угодьях площадью 15 га завершена посадка капусты, свеклы и моркови, на площади 35 га – картофеля, на площади 2464 м² – огурцов.

Осужденные из 12-й колонии также произвели посев фуражной пшеницы и ячменя на общей площади 113 га. Полученный в этом году урожай позволит в полном объеме закрыть потребность учреждений уголовно-исполнительной системы региона в овощной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU