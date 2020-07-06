2020-07-06T19:18:03+03:00
Общество

В Чкаловске на фасаде дома нарисовали портрет летчика-героя Тимура Апакидзе

Увидеть граффити можно по адресу: ул. Жиленкова,14
Александр КАТЕРУША
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..Фото: предоставлено организаторами
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В Калининграде художники продолжают рисовать граффити в рамках проекта «Крепкие духом». Очередную работу создают в Чкаловске.

Как рассказала «Комсомолке» автор проекта «Крепкие духом» Алина Литвинова, на стене дома №14 по улице Жиленкова создают арт-изображение Героя России Тимура Апакидзе.

Путь в небо у Тимура Автандиловича как раз начинался в Чкаловске.

«Генерал-майор, летчик палубной авиации Апакидзе 26 сентября 1991 года первым из российских морских летчиков совершил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на первом российском серийном палубном истребителе СУ-27К, который сегодня известен как СУ-33. Первым из авиаторов-североморцев был удостоен звания Героя России. За время службы вплоть до своей гибели в 2001 году совершил около 300 посадок на палубу крейсера», - рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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