Организатор КаZантипа: Мы приземлимся на бескрайних пляжах Балтики

6 Июль 2020 2020-07-06T21:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Организатор фестиваля КаZантип Никита Маршунок намекнул на возможность проведения вечеринок в Янтарном в рамках проекта ILLUZIA. Об этом и он заявил на своей странице в фейсбуке.

- Определяясь с местом, куда приземлиться этим странным летом, - написал Маршунок, - мы выбрали бескрайние пляжи Балтики. Они больше всего подходили для продолжения съемок нашего сериала - не так жарко как в Намибии, шикарное фактурное небо, сансетная сторона…

Маршунок также скинул точные координаты места проведения вечеринок и определил дату их старта – 31 июля. В комментариях он уточнил, что собирается остаться в Янтарном на весь август.

- Мы решили остаться здесь навсегда, сохраняя прекрасные древние Z традиции - встречаться каждый год в августе, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU