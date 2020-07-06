2020-07-06T21:13:12+03:00
Туризм

Организатор КаZантипа: Мы приземлимся на бескрайних пляжах Балтики

Никита Маршунок намекнул на возможность проведения вечеринок в Янтарном
Иван МАРКОВ
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Пляж в ЯнтарномПляж в ЯнтарномФото: Иван МАРКОВ
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Организатор фестиваля КаZантип Никита Маршунок намекнул на возможность проведения вечеринок в Янтарном в рамках проекта ILLUZIA. Об этом и он заявил на своей странице в фейсбуке.

- Определяясь с местом, куда приземлиться этим странным летом, - написал Маршунок, - мы выбрали бескрайние пляжи Балтики. Они больше всего подходили для продолжения съемок нашего сериала - не так жарко как в Намибии, шикарное фактурное небо, сансетная сторона…

Маршунок также скинул точные координаты места проведения вечеринок и определил дату их старта – 31 июля. В комментариях он уточнил, что собирается остаться в Янтарном на весь август.

- Мы решили остаться здесь навсегда, сохраняя прекрасные древние Z традиции - встречаться каждый год в августе, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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