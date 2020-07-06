В Калининграде из ТЦ «Плаза» эвакуировали посетителей
Периметр торгового центра оцеплен полицией
Оцепление перед ТЦ "Плаза"Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером 6 июля полиция оцепила вход в торговый центр «Плаза», перекрыв его сигнальной лентой. Кроме того, перед входом появилась пожарная машина и автомобиль МЧС.
Из магазинов, как сообщают очевидцы, эвакуированы все посетители и персонал.
В пресс-службе МЧС России по Калининградской области прояснить ситуацию не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU