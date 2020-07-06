В Калининграде из ТЦ «Плаза» эвакуировали посетителей

6 Июль 2020 2020-07-06T22:02:02+03:00

Оцепление перед ТЦ "Плаза" Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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Вечером 6 июля полиция оцепила вход в торговый центр «Плаза», перекрыв его сигнальной лентой. Кроме того, перед входом появилась пожарная машина и автомобиль МЧС.

Из магазинов, как сообщают очевидцы, эвакуированы все посетители и персонал.

В пресс-службе МЧС России по Калининградской области прояснить ситуацию не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU