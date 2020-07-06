В Калининграде задержан мужчина, сообщивший о минировании торговых центров "Плаза" и "Европа"

6 Июль 2020 2020-07-06T23:08:52+03:00

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Вечером 6 июля полиция оцепила вход в торговый центр "Плаза", перекрыв его сигнальной лентой. Кроме того, перед входом появилась пожарная машина и автомобиль МЧС. Позже стало известно и об эвакуации посетителей и сотрудников из ТЦ "Европа". Через некоторое время пресс-служба областного правительства сообщила о поступлении анонимного звонка. Звонивший сообщил о минировании торговых центров, однако этот сигнал оказался ложным.

- На место прибыли сотрудники Росгвардии и других спецслужб, проходит отработка необходимых мероприятий, - заявил пресс-секретарь правительства Дмитрий Лысков.

Уже в десятом часу вечера в пресс-службе УМВД по Калининградской области «Комсомолке» заявили, что сообщавший о бомбе злоумышленник задержан.

- Полиция задержала звонившего, им оказался житель Калининграда 1998 года рождения, - пояснили в ведомстве. - Проводится проверка. Ничего опасного не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU