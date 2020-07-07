2020-07-07T08:14:06+03:00
Происшествия

В Пионерском сгорел внедорожник вместе с гаражом

Пожар произошел в 2 часа ночи
Иван МАРКОВ
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Ночь с понедельника на вторник принесла неприятность жителю Пионерского, поставившему накануне в гараж на улице Рабочей свой внедорожник «Хонда СR-V». Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о том, что этот гараж загорелся, поступил 7 июля в 1:53.

Несмотря на то, что на пожар привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-29 и ПСЧ-17 в составе 8 человек и 2 единицы техники, спасти автомобиль не удалось. Деревянный гараж также выгорел полностью.

Пострадавших при пожаре не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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