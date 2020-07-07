«Боец мог выжить» Калининградские поисковики нашли еще одну награду красноармейца

7 Июль 2020 2020-07-07T09:12:48+03:00

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Поисковики из отряда «Совесть», ведущие сейчас работы на высоте 70,9 рядом с ныне не существующим поселком Койенен (у дороги Калининград-Янтарный), нашли еще одну боевую награду. Ей оказался орден Славы 3-й степени, принадлежавший уроженцу деревни Стегачево Солнечногорского района Московской области Дмитрию Ивановичу Мощеву 1904 года рождения. Ефрейтор Мощев, служил во 2-й стрелковой роте 277-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии, попавшей в феврале 1945 года в окружение на Земландском полуострове. Свою награду он получил за бой в районе поселка Виллюнен (недалеко от поселка Мирный Краснознаменского района) 21 октября 1944 года, в котором он уничтожил 5 гитлеровцев и вынес из-под минометно-артиллерийского огня 11 раненых бойцов вместе с их оружием. Тогда же Мощев сам получил ранение.

- По всей вероятности, ефрейтор Мощев остался в том бою жив, - считает Руслан Хисамов. – А орден он мог утратить в процессе боя. Он мог получить ранение, после чего оказаться в госпитале. Сейчас мы разыскиваем его родственников.

Напомним, ранее на той же высоте были найдены останки семи пропавших без вести красноармейцев. Среди них был санинструктор младший сержант Каримжан Раджабов, которого удалось опознать по ордену Славы 3-й степени.

ИСТОЧНИК KP.RU