2020-07-07T09:45:51+03:00
Общество

Лукойл планирует начать добычу нефти возле Куршской косы

Общественные обсуждения по этому вопросу компания проводит совместно с администрацией Зеленоградского района
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Куршская косаКуршская косаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» вместе с администрацией Зеленоградского района запустили процесс общественных обсуждений по поводу «освоения месторождения D33 с объектами инфраструктуры» в Балтийском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу нефтедобывающей компании.

В соответствии с проектом на Балтике планируется установка стационарной платформы блок-кондуктора и реконструкция действующего трубопровода товарной нефти от НСП «Романово» до ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ».

Уточняется, что от платформы на берег будут проложены нефтепровод протяженностью 71,279 км и два подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой длиной 75 км. Также будет построен сухопутный участок нефтепровода протяженностью 5,807 км. Ранее сообщалось, что проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Месторождение D33 на шельфе Балтийского моря расположено в 32 км к северо-западу от Кравцовского (Д-6) месторождения, в 57 км от Куршской косы.

- Начало бурения запланировано на 2021 год, - добавляет издание, - ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022-2023 гг. Запасы месторождения оцениваются в 21,2 млн тонн нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие загородных лагерей в Калининградской области снова перенесли
В Калининграде изнасиловали двух молодых женщин
Калининградец незаконно пересек границу в надежде попасть в Евросоюз
На ул. Арсенальной водитель «Ленд Ровера» сбил велосипедистку
Мошенники сняли со счета калининградки 650 тысяч
На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Трое калининградцев украли со стройплощадки 2 тонны металлоконструкций
В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован
В Янтарном в море нашли послание в бутылке из Кёнигсберга
В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения
Опрос Райффайзенбанка: россияне стали чаще копить на пенсию
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На Северном обходе Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист