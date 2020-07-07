Лукойл планирует начать добычу нефти возле Куршской косы
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» вместе с администрацией Зеленоградского района запустили процесс общественных обсуждений по поводу «освоения месторождения D33 с объектами инфраструктуры» в Балтийском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу нефтедобывающей компании.
В соответствии с проектом на Балтике планируется установка стационарной платформы блок-кондуктора и реконструкция действующего трубопровода товарной нефти от НСП «Романово» до ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ».
Уточняется, что от платформы на берег будут проложены нефтепровод протяженностью 71,279 км и два подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой длиной 75 км. Также будет построен сухопутный участок нефтепровода протяженностью 5,807 км. Ранее сообщалось, что проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
Месторождение D33 на шельфе Балтийского моря расположено в 32 км к северо-западу от Кравцовского (Д-6) месторождения, в 57 км от Куршской косы.
- Начало бурения запланировано на 2021 год, - добавляет издание, - ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022-2023 гг. Запасы месторождения оцениваются в 21,2 млн тонн нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU