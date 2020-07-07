Лукойл планирует начать добычу нефти возле Куршской косы

7 Июль 2020 2020-07-07T09:45:51+03:00

Общественные обсуждения по этому вопросу компания проводит совместно с администрацией Зеленоградского района

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«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» вместе с администрацией Зеленоградского района запустили процесс общественных обсуждений по поводу «освоения месторождения D33 с объектами инфраструктуры» в Балтийском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу нефтедобывающей компании.

В соответствии с проектом на Балтике планируется установка стационарной платформы блок-кондуктора и реконструкция действующего трубопровода товарной нефти от НСП «Романово» до ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ».

Уточняется, что от платформы на берег будут проложены нефтепровод протяженностью 71,279 км и два подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой длиной 75 км. Также будет построен сухопутный участок нефтепровода протяженностью 5,807 км. Ранее сообщалось, что проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Месторождение D33 на шельфе Балтийского моря расположено в 32 км к северо-западу от Кравцовского (Д-6) месторождения, в 57 км от Куршской косы.

- Начало бурения запланировано на 2021 год, - добавляет издание, - ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022-2023 гг. Запасы месторождения оцениваются в 21,2 млн тонн нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU