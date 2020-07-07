В Славском районе за получение взятки уволен начальник отдела администрации
В администрации Славского района новый коррупционный скандал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, в связи с утратой доверия там уволена начальник отдела.
Прокуратура установила, что чиновница не сообщила руководству о факте обращения к ней «лица в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения», а также о возникшем в процессе этого обращения конфликте интересов.
В прокуратуре уточняют, что чиновница была уволена еще 3 июля, ранее же, 23 июня, следственными органами против нее было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU