В Славском районе за получение взятки уволен начальник отдела администрации

7 Июль 2020 2020-07-07T10:15:03+03:00

Чиновница была уволена с должности еще 3 июля

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В администрации Славского района новый коррупционный скандал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, в связи с утратой доверия там уволена начальник отдела.

Прокуратура установила, что чиновница не сообщила руководству о факте обращения к ней «лица в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения», а также о возникшем в процессе этого обращения конфликте интересов.

В прокуратуре уточняют, что чиновница была уволена еще 3 июля, ранее же, 23 июня, следственными органами против нее было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU