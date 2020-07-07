2020-07-07T10:15:03+03:00
Происшествия

В Славском районе за получение взятки уволен начальник отдела администрации

Чиновница была уволена с должности еще 3 июля
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Славского района новый коррупционный скандал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, в связи с утратой доверия там уволена начальник отдела.

Прокуратура установила, что чиновница не сообщила руководству о факте обращения к ней «лица в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения», а также о возникшем в процессе этого обращения конфликте интересов.

В прокуратуре уточняют, что чиновница была уволена еще 3 июля, ранее же, 23 июня, следственными органами против нее было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие загородных лагерей в Калининградской области снова перенесли
В Калининграде изнасиловали двух молодых женщин
Калининградец незаконно пересек границу в надежде попасть в Евросоюз
На ул. Арсенальной водитель «Ленд Ровера» сбил велосипедистку
Мошенники сняли со счета калининградки 650 тысяч
На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Трое калининградцев украли со стройплощадки 2 тонны металлоконструкций
В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован
В Янтарном в море нашли послание в бутылке из Кёнигсберга
В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения
Опрос Райффайзенбанка: россияне стали чаще копить на пенсию
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На Северном обходе Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист