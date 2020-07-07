В Калининграде полиция разыскала пропавшую 16-летнюю девушку
Подросток с 26 июня находилась у друзей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
26 июня Варвара В. вышла из музыкальной школы на улице Фрунзе и не вернулась домой. Как выяснили полицейские, подросток в течение всех дней ночевала у друзей. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Ее обнаружили сотрудники полиции и доставили в отдел, где передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU