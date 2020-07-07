В Калининграде в среду десятки улиц отключат от горячей воды

7 Июль 2020 2020-07-07T10:27:50+03:00

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С 8 июля МП «Калининградтеплосеть» останавливает РТС «Северная» для планового ремонта оборудования и тепловых сетей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в течение двух недель горячей воды не будет в домах на слудующих улицах:

В течение двух недель без горячей воды останутся потребители по следующим адресам:

ул.Желябова, пер. Желябова, Калужская, пер. Калужский, Мусоргского, Нарвская, пер.Нарвский, Уральская, Советский пр., Памяти Павших в Афганистане, Озерова, Уральская, Репина, Москвина, Чайковского, Кирова, Димитрова, Гайдара с №1-105; с №4- 96, Сафронова, Серафимовича, Алябьева, К.Маркса, с №18-28, Леонова с №1-89, с №2-74; Комсомольская, Курганская, Каштановая аллея, с№1-129; №2-152, Яналова, Чекистов с №2-64; с №1-83, Борзова,1-3 Зоологическая, пер.Зоологический, Шиллера, Пацаева, Красная, с №11-63; 2-74; Пугачева, Офицерская, Коммунальная, ул.Дм. Донского, Пушкина, пр.Победы, пл.Победы, Огарёва, Косогорная, Вагоностроительная, Радищева, Каменная, Марата, Колоскова, Свободная, пер.Свободный, Гостиная, пр.Мира, Театральная, Грекова, Кронштадтская, Брамса, Носова, Ушакова, Генделя, Ушинского, Гвардейский пр., Галицкого, Театральная, Космическая, Звездная, Вагнера Барнаульская, Больничная, Черняховского, Иванникова, Ленинский пр.,с №1-81; 18-32 Горького с №1-201; с №2-66, Сибирякова , Зеленая с №20-74; Дорожная, Макарова, Бахчисарайская, Калязинская, Азовская, Тихая, Земельная, Озерова, Знойная, Госпитальная, Ракитная, Юношеская, Баранова, Рокоссовского, Минская, Гаражная, Пролетарская с № 66-72; Соммера с №2-22, Севастьянова, Университетская, Сергеева, Озерная, Молодежная, Ладожская, Тургенева, Островского, Талалихина, Парковая Аллея, Молодежная, Музыкальная, Герцена, Князева, Тельмана, Некрасова, Ленинградская, Грибоедова, Верхнеозерная, Лермонтова, Лескова, Невского, Толстого, Достоевского, Береговая, Потемкина, пер.Потемкина, Ракитная, Артиллерийская Куйбышева, Еловая аллея, Партизана Железняка, Дадаева, Маточкина, Челнокова, Фермора.

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