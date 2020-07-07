2020-07-07T10:35:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 368 заболевших COVID-19 в 82 регионах.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 694 230 заболевших. Также за сутки зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 494 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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