В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 368 заболевших COVID-19 в 82 регионах.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 694 230 заболевших. Также за сутки зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 494 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU