В Черняховске сбили 15-летнего велосипедиста

7 Июль 2020 2020-07-07T11:12:13+03:00

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Утром в Черняховске под колеса автомобиля попал ребенок на велосипеде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Победы. 30-летняя водитель БМВ сбила подростка на велосипеде, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда 15-летний мальчик получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU