В Черняховске сбили 15-летнего велосипедиста
Подросток получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Черняховске под колеса автомобиля попал ребенок на велосипеде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Победы. 30-летняя водитель БМВ сбила подростка на велосипеде, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате наезда 15-летний мальчик получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU