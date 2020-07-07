Калининградку задержали за хранение карфентанила и метадона
В Калининграде транспортные полицейские задержали горожанку, хранившую крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ на транспорте.
39-летнюю женщину задержали при выходе из автомобиля. Увидев полицейских, она бросила свёрток с порошкообразным веществом на асфальт.
При осмотре ее автомобиля также было обнаружено 5 свертков с метадоном и карфентанилом. Наркотики массой 4,5 гр. находились в брелоке от ключей.
На горожанку завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере». Ей грозит до 15 лет лишения свободы..
ИСТОЧНИК KP.RU