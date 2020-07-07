2020-07-07T11:31:39+03:00
Общество

Калининградку задержали за хранение карфентанила и метадона

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте
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В Калининграде транспортные полицейские задержали горожанку, хранившую крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ на транспорте.

39-летнюю женщину задержали при выходе из автомобиля. Увидев полицейских, она бросила свёрток с порошкообразным веществом на асфальт.

При осмотре ее автомобиля также было обнаружено 5 свертков с метадоном и карфентанилом. Наркотики массой 4,5 гр. находились в брелоке от ключей.

На горожанку завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере». Ей грозит до 15 лет лишения свободы..

ИСТОЧНИК KP.RU

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