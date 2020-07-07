В Калининграде пообещали отремонтировать одно из «истерических» зданий

7 Июль 2020 2020-07-07T11:33:55+03:00

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В Калининграде продолжают обсуждать голубые таблички с надписью «Истерическое здание», которые накануне появились на нескольких разрушающихся домах довоенной постройки. Речь о зданиях на улице Больничная, 40 и на улице Барнаульская, 8.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Фонде капитального ремонта, здание на Барнаульской собираются восстанавливать.

«Уже сейчас ведем проектирование капитального ремонта кровли, дом является объектом культурного наследия. Кровля будет из керамической черепицы», – сказали в Фонде.

Между тем, до сих пор неизвестно, кто повесил таблички на здания. Является ли это чьим-то арт-проектом или заказом властей.

«Вряд ли эти аншлаги согласованны с муниципальной администрацией», - сказали в Фонде капремонта.

Напомним, шумиха поднялась вокруг новых табличек на двух зданиях, расположенных практически в центре Калининграда. На кирпичной стене дома довоенной постройки на улице Больничной, 40 теперь красуется надпись «Истерическая часть города».

Еще одну табличку наблюдательные калининградцы обнаружили от первой неподалеку - она висит на стене немецкого дома на улице Барнаульской,8, только надпись немного изменена: «Истерическое здание».

Оба здания действительно являются памятниками культуры областного значения. В пресс-службе регионального правительства оперативно не смогли ответить на вопрос, кто именно разместил табличку и будут ли они исправлены либо демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU