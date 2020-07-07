На Северном обходе Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист
Причиной аварии стало несоблюдение дистанции
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник днем на окраине Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Северном обходе. 36-летний водитель мотоцикла БМВ из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в автомобиль БМВ.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU