В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

7 Июль 2020 2020-07-07T11:48:22+03:00

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Во вторник, 7 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

До 18 часов света не будет на ул. Ю. Гагарина 86 а, в, г, д, ул. У. Громовой 39а, 39-45, 59а, 67-79, 81-97, ул. Красноармейская 13-17, 25-29, ул. Б. Хмельницкого 59, 61, ул. Киевская 76-78, 80-84, 87-101, 101а (д/сад №53), 103-109, 72а, 76, 80-90, ул. П. Морозова 1-3, 5а, в, ул. Тобольская 1-7, 11, 13, 2а, 2,16, 18, ул. Чекистов 9-11, ул. Комсомольская 77-79а, 72, 78, 82а, ул. Чекистов 24.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 в Ленинградском районе на ул. Баженова 13а.

В Центральном районе до 15:00 воды не будет на ул. Докука 1а, 1-5. До 16:00 вода отключена на ул. Энгельса 1-9, 7а, 11-29, 33а, 35-35а, 37, 39, 2, 2а, 4, 8-8а, 10-10а, 12, 14, 14а, 16, 20-26,ул. Донская 1, 3, 2-8, ул. Адмиральская 13, ул. Нахимова 22, ул. Яблоневая аллея 3-9, 2, 4-4а, 6, 8а, 14, 16. 18, 28, 30.

До 18:00 вода отключена на ул. У. Громовой 39-41,43-45,47-57, 59-65,77-79,83-93,95-97, ул. Н. Карамзина 9, ул. Интернациональная 32-34,38-40,42-44.

ИСТОЧНИК KP.RU