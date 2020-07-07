2020-07-07T11:58:30+03:00
Общество

В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения

Застроить планируют участок на окраине города
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Светлогорске грядет очередная стройка. В холле первого этажа в здании администрации Светлогорского округа уже выставили материалы для рассмотрения в рамках общественных обсуждений. Информация размещена на страничке администрации в Инстаграме.

«Тема – вопрос предоставления ООО «Специализированный застройщик «Твоя Недвижимость» разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка этажностью 5-7 этажей» (код. 2.5) применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:17:010042:167», - говорится в сообщении.

Как пояснил «Комсомолке» глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко, это «окраина города, где одни семиэтажные дома».

- Это район ФОКа, на въезде в город за «Спаром». До исторической части очень далеко, - отметил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что от жителей принимают предложения и до 17 июля. Свои предложения можно сделать, оставив запись в журнале, расположенном на экспозиции в здании администрации. Или же можно написать письмо в адрес администрации. Все обращения обещают рассмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие загородных лагерей в Калининградской области снова перенесли
В Калининграде изнасиловали двух молодых женщин
Калининградец незаконно пересек границу в надежде попасть в Евросоюз
На ул. Арсенальной водитель «Ленд Ровера» сбил велосипедистку
Мошенники сняли со счета калининградки 650 тысяч
На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Трое калининградцев украли со стройплощадки 2 тонны металлоконструкций
В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован
В Янтарном в море нашли послание в бутылке из Кёнигсберга
В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения
Опрос Райффайзенбанка: россияне стали чаще копить на пенсию
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На Северном обходе Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист