В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения

7 Июль 2020 2020-07-07T11:58:30+03:00

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В Светлогорске грядет очередная стройка. В холле первого этажа в здании администрации Светлогорского округа уже выставили материалы для рассмотрения в рамках общественных обсуждений. Информация размещена на страничке администрации в Инстаграме.

«Тема – вопрос предоставления ООО «Специализированный застройщик «Твоя Недвижимость» разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка этажностью 5-7 этажей» (код. 2.5) применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:17:010042:167», - говорится в сообщении.

Как пояснил «Комсомолке» глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко, это «окраина города, где одни семиэтажные дома».

- Это район ФОКа, на въезде в город за «Спаром». До исторической части очень далеко, - отметил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что от жителей принимают предложения и до 17 июля. Свои предложения можно сделать, оставив запись в журнале, расположенном на экспозиции в здании администрации. Или же можно написать письмо в адрес администрации. Все обращения обещают рассмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU