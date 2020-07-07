В Янтарном в море нашли послание в бутылке из Кёнигсберга

7 Июль 2020 2020-07-07T12:18:22+03:00

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В Янтарном в понедельник, 6 июля, калининградец Андрей нашел в море бутылку с посланием на польском языке. Об этом сообщает «Клопс».

«Нырнув в море, он обнаружил бутылку, в которой находилась записка. Автор просит того, кто найдет послание, рассказать девушке по имени Валерия о его чувствах», - говорится в сообщении.

«Если ты читаешь это, ты будешь самым счастливым. Уверен, что, глядя в глаза, можно забыть обо всем мире. У меня есть к вам просьба. <...> Не могли бы вы прошептать ей на ухо, что есть кто-то, кто её очень ценит — и с каждым днем всё больше и больше. Скажите ей, что кто-то не может жить без неё и поэтому должен оставаться там, где есть она. <...> Если ты сделаешь это для меня, я буду рад узнать, что она поняла, что значит для меня Валерия», - сказано в записке.

Интересно, что бутылка, в которой было спрятано письмо – антикварная, родом из Кёнигсберга.

На бутылке написано «Schonbusch», видны характерные узоры на горлышке, да и пробка с довоенным стальным креплением.

«Шёнбуш» - одна из знаменитых пивоварен в Кёнигсберге. Пивоваренный завод «Schonbusch» (в дословном переводе «Прекрасный куст» был открыт на окраине города (ныне улица Камская) в 1871 году.

Располагался завод на Schonbuscher Straße, 1-5.

После войны пивоварни стали использовать в качестве оптового склада, эту функцию он выполняет и поныне. Многие немецкие здания в районе Камской изменены до неузнаваемости. Поз землей существует сеть подвалов-ледников, состояние которых от хорошего до аварийного. Многие ходы завалены и замурованы. По легенде, от пивоварни «Шёнбуш» шел подземный ход до пивоварни «Понарт».

ИСТОЧНИК KP.RU