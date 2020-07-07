В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован
ДТП произошло ночью на улице Шатурской
.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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Ночью в поселке Васильково разбился «Фолкьсваген Джета». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло ночью на улице Шатурской. Водитель «Фольксвагена» на огромной скорости не справился с управлением, выехал на тротуар и съехал в кювет.
На месте работали спасатели и скорая помощь. По предварительным данным, водитель получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU