В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован

7 Июль 2020 2020-07-07T12:16:55+03:00

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Ночью в поселке Васильково разбился «Фолкьсваген Джета». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло ночью на улице Шатурской. Водитель «Фольксвагена» на огромной скорости не справился с управлением, выехал на тротуар и съехал в кювет.

На месте работали спасатели и скорая помощь. По предварительным данным, водитель получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU