2020-07-07T12:26:08+03:00
Общество

Трое калининградцев украли со стройплощадки 2 тонны металлоконструкций

Горожане ранее работали на стройке и знали про особенности охраны объекта
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу со стройплощадки на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое мужчин ранее работали на стройке и знали про особенности охраны объекта. Днем они повредили прожектор, освещающий территорию и в течение трех ночей беспрепятственно вывозили на двух микроавтобусах металлокострукции, общий вес которых превысил 2 тонны.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленников, и изъяли у них часть похищенного. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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