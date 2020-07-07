2020-07-07T12:58:14+03:00
Происшествия

На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами

Авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова
Иван МАРКОВВиктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Утром во вторник, 7 июля, на проспекте Мира в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Дорожно-транспортная авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова. По предварительным данным, водитель внедорожника из-за несоблюдения дистанции врезался в маршрутку.

Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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