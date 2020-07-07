На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами

7 Июль 2020 2020-07-07T12:58:14+03:00

Авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 7 июля, на проспекте Мира в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Дорожно-транспортная авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова. По предварительным данным, водитель внедорожника из-за несоблюдения дистанции врезался в маршрутку.

Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU