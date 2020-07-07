На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова
.Фото: Иван МАРКОВ
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Утром во вторник, 7 июля, на проспекте Мира в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Дорожно-транспортная авария произошла на перекрестке с улицей Колоскова. По предварительным данным, водитель внедорожника из-за несоблюдения дистанции врезался в маршрутку.
Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU