2020-07-07T13:31:15+03:00
Общество

Мошенники сняли со счета калининградки 650 тысяч

Злоумышленников разыскивает полиция
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде управляющая фермерским хозяйством лишилась крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летней женщине позвонил сотрудник «службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее счету. Менеджер сообщила мошенникам номер своей банковской карты, срок ее действия и защитный CVV-код.

Злоумышленники сняли со счета женщины 650 тысяч рублей, сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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