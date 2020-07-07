На ул. Арсенальной водитель «Ленд Ровера» сбил велосипедистку
Женщина получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник вечером в Калининграде на улице Арсенальной сбили велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
48-летний водитель внедорожника «Ленд Ровер» в районе дома №5 сбил велосипедистку, которая пересекала проезжую часть не спешившись.
В результате наезда 32-летняя велосипедистка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU