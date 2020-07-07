2020-07-07T14:20:01+03:00
Общество

Калининградец незаконно пересек границу в надежде попасть в Евросоюз

По данному факту проводится проверка
Виктор Сергеев
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..Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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В Нестеровском районе пограничники задержали нарушителя пограничного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

Накануне вечером пограничникам поступил сигнал тревоги. Прибывший к месту сработки наряд обнаружил следы, уходящие в сторону Польши.

«В ходе преследования в сложных метеоусловиях, 23-летний злоумышленник был задержан с применением служебной собаки в районе населенного пункта Яковлевка. Мужчина планировал попасть в Евросоюз», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности. Также сообщается, в июне этого года на мужчину завели уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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