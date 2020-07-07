В Калининграде изнасиловали двух молодых женщин

7 Июль 2020 2020-07-07T14:33:28+03:00

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В Калининграде двоих иностранцев обвиняют в изнасиловании двух местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Уголовные дела были возбуждены 22 июня этого года по заявлениям двух местных жительниц 21-го года и 24-х лет. В заявлениях калининградки указали, что в ночь на 22 июня двое ранее незнакомых им мужчин изнасиловали их в подвале одного из домов, расположенных в Литовском переулке в Калининграде. В отношении 21-летней потерпевшей, с ее слов, нападавшим совершены также насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники уголовного розыска УМВД и Следственного комитета установили возможная причастность к совершению преступлений 22-летнего и 26-летнего иностранных граждан. Они после совершенных преступлений покинули территорию Калининградской области, вылетев авиарейсом в Москву. Их задержали в районе аэропорта «Внуково» в Москве. 27 июня их доставили в Калининград.

«Подозреваемые задержаны, допрошены, им предъявлены соответствующие обвинения. Оба мужчины свою причастность к совершенным преступлениям отрицают», - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU