2020-07-07T14:44:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие загородных лагерей в Калининградской области снова перенесли

Это связано с тестированием работников на коронавирус
Николай Литвинов
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О переносе журналистам объявил глава Калининграда Алексей Силанов. Как сообщает klops.ru, причиной стало массовое тестирование работников загородных оздоровительных центров на коронавирус.

- Я полагаю, что где-то к середине июля первая смена начнется в загородных оздоровительных центрах по мере готовности с точки зрения персонала, - отметил мэр. - К сожалению, мы имеем заболевшего администратора лагеря "Огонёк". Естественно, срок его открытия будет продлён на время проведения всех необходимых карантинных мероприятий. Где-то в период с 10 по 15 июля, я думаю, уже загородные центры начнут функционировать.

Что касается городских пришкольных лагерей, то, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства образования, их смены уже запускаются. Так, в среду, 8 июля, в Калининграде откроются сразу более 80 лагерей, а большинство должны заработать до 10 июля. Исключение – лагеря в тех школах, где организованы пункты проведения ЕГЭ.

За более подробной информацией необходимо обращаться непосредственно в образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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