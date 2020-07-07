2020-07-07T14:50:46+03:00
Общество

В Советске откроется завод по выращиванию грибов

На предприятии будет создано 200 рабочих мест
Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Советска
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В Советске готовится к открытию предприятие выращиванию грибов. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте». На заводе будут работать 200 человек.

Чтобы наладить производство на объект необходимо пригласить специалистов из Польши, но пока это невозможно из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас этим вопросом занимаются местные власти.

«Мы, со своей стороны, в ближайшее время обратимся в областную администрацию с соответствующими документами и просьбой к губернатору о том, чтобы разрешили въезд наладчикам, для того, чтобы запустить все эти производственные процессы, - отметил и.о главы администрации Андрей Сергеев. - Такая процедура уже существует. Начался проезд через границу специалистов по рабочим вопросам. И мы обязательно попробуем ускорить процесс запуска производства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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