Более 400 калининградцев пострадали от укусов клещей за неделю
В Калининградской области с 29 июня по 5 июля от укусов клещей пострадали 404 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Среди пострадавших 124 ребенка.
Всего с начала сезона от присасывания клещей в Калининградской области пострадало 2864 человека, в том числе 1173 ребенка. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году – тогда пострадало 2914 взрослых и 902 ребенка.
По данным Роспотребнадзора, общая инфицированность составила: вирусом клещевого энцефалита - 0,49%, боррелиями – 10,6%, что меньше по сравнению с показателями инфицированности прошлого года – 0,95 и 11,69 соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU