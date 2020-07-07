Более 400 калининградцев пострадали от укусов клещей за неделю

7 Июль 2020 2020-07-07T15:27:20+03:00

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В Калининградской области с 29 июня по 5 июля от укусов клещей пострадали 404 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 124 ребенка.

Всего с начала сезона от присасывания клещей в Калининградской области пострадало 2864 человека, в том числе 1173 ребенка. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году – тогда пострадало 2914 взрослых и 902 ребенка.

По данным Роспотребнадзора, общая инфицированность составила: вирусом клещевого энцефалита - 0,49%, боррелиями – 10,6%, что меньше по сравнению с показателями инфицированности прошлого года – 0,95 и 11,69 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU