2020-07-07T19:39:47+03:00
Общество

В Калининграде автослесарь разобрал на запчасти чужой микроавтобус

Злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Фольксваген Транспортер»
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские уличили работника автосервиса в краже микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подрабатывающий в автомастерской 28-летний мужчина заметил необорудованный сигнализацией микроавтобус и решил похитить его. Однако завести его не удалось, поэтому злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Фольксваген Транспортер» на частную придомовую территорию, где разобрал на запчасти.

Сотрудники уголовного розыска нашли свидетелей произошедшего и задержали подозреваемого. Части похищенного микроавтобуса изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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