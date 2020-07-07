В Калининграде автослесарь разобрал на запчасти чужой микроавтобус

7 Июль 2020 2020-07-07T19:39:47+03:00

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В Калининграде полицейские уличили работника автосервиса в краже микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подрабатывающий в автомастерской 28-летний мужчина заметил необорудованный сигнализацией микроавтобус и решил похитить его. Однако завести его не удалось, поэтому злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Фольксваген Транспортер» на частную придомовую территорию, где разобрал на запчасти.

Сотрудники уголовного розыска нашли свидетелей произошедшего и задержали подозреваемого. Части похищенного микроавтобуса изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU