В Калининграде автослесарь разобрал на запчасти чужой микроавтобус
В Калининграде полицейские уличили работника автосервиса в краже микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Подрабатывающий в автомастерской 28-летний мужчина заметил необорудованный сигнализацией микроавтобус и решил похитить его. Однако завести его не удалось, поэтому злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Фольксваген Транспортер» на частную придомовую территорию, где разобрал на запчасти.
Сотрудники уголовного розыска нашли свидетелей произошедшего и задержали подозреваемого. Части похищенного микроавтобуса изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU