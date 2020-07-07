2020-07-07T21:11:23+03:00
Общество

Алиханов сообщил, когда в Калининграде откроются кафе и рестораны

Решение примут 9 июня
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Решение об открытии кафе и ресторанов в Калининградской области будет принято 9 июля. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя Instagram.

«Планируем с 10 июля открыть, ничего пока не меняется в этом плане. Решение примем 9 числа на оперативном штабе», - написал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что сразу сообщит о принятом на заседании штаба решении. «Готовьтесь», добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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