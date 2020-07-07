Алиханов сообщил, когда в Калининграде откроются кафе и рестораны
Решение примут 9 июня
.Фото: Александр Подгорчук
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Решение об открытии кафе и ресторанов в Калининградской области будет принято 9 июля. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя Instagram.
«Планируем с 10 июля открыть, ничего пока не меняется в этом плане. Решение примем 9 числа на оперативном штабе», - написал глава региона.
Антон Алиханов отметил, что сразу сообщит о принятом на заседании штаба решении. «Готовьтесь», добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU