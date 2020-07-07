Прокуратура Черняховска потребовала заблокировать доступ к сайтам по продаже дипломов

7 Июль 2020 2020-07-07T21:14:16+03:00

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Прокуратура Черняховска потребовала через суд заблокировать доступ к сайтам с незаконной информацией о продаже дипломов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе мониторинга прокуратура выявила 30 сайтов, которые занимались продажей дипломов. При этом, незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Сейчас административные иски находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU