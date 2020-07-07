2020-07-07T21:23:43+03:00
Происшествия

В ДТП в Васильково пострадали четыре человека

За рулем машины находился 16-летний подросток
Виктор Сергеев
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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Стали известны обстоятельства ДТП на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

16-летний водитель «Фольксвагена» без прав не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель я и три пассажирки (19,19 и 20 лет) получили телесные повреждения.

«Установлено, что несовершеннолетний несколько дней назад приобрел автомобиль для личного пользования. По факту управления подростком автомобилем, не имея прав, подготавливается материал, который будет передан для рассмотрения и принятия решения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», - сообщили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также находился ли несовершеннолетний в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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