В Калининграде пенсионерка оценила в 200 тысяч ущерб от упавшего на нее шкафа в бане
Жительница Калининграда подала в суд на администрацию бани, в которой на нее упал шкаф. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В мае прошлого года пожилая женщина посетила баню в Московском районе города. Там на нее упали металлические шкафы, которые не были должным образом закреплены. Женщина оказалась придавлена и находилась в таком положении до приезда медиков.
Ее госпитализировали в больницу с множественными переломами и находилась там длительное время на стационарном и амбулаторном лечении.
«До настоящего времени ее здоровье не восстановилось, она продолжает испытывать боль и трудности в повседневном быту, нуждается в помощнике», - отметили в пресс-службе суда.
Компенсацию морального вреда она оценила в 200 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 9 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU