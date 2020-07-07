2020-07-07T22:09:21+03:00
Общество

350 выпускников мединститута БФУ им. Канта получили дипломы об окончании вуза

78 человек стали выпускниками, получившими высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году 350 выпускников мединститута БФУ им. Канта получили дипломы об окончании вуза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

78 человек стали выпускниками, получившими высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». Девять будущих врачей обучались по целевому набору. Диплом с отличием вручен шести выпускникам с высшим медицинским образованием.

Также в этом году документ об окончании мединститута по среднему медицинскому образованию по специальностям «лечебное дело», «сестринское дело», «стоматология ортопедическая», «лабораторная диагностика» и «фармация» в мединституте БФУ им. И. Канта получили 272 человекаКрасные дипломы получили 62 выпускника со средним медицинским образованием.

«В этом году впервые в истории медицинского института цифра выпуска с учетом ординаторов и аспирантов перевалила за четыреста, – подчеркнул директор медицинского института Сергей Коренев. – И это те реальные люди, которые, мы верим, будут помогать здравоохранению области. Мы достаточно серьезно относимся к уровню знаний, и человек, который получает диплом, его вполне заслуживает, он прошел несколько лет серьезных испытаний – в общей сложности 58 экзаменов и зачетов. Отсев тоже был большой, поэтому те, кто вышел на финишную прямую, на наш взгляд, самые достойные».

ИСТОЧНИК KP.RU

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