2020-07-07T22:29:18+03:00
Общество

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов

Вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержали вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации задержали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад»*, - цитирует издание слова представителя УФСБ.

Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий.

В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. Сейчас оперативники устанавливают личности пособников и обстоятельства деятельности вербовщиков на территории Калининградской области. Вербовщики взяты под стражу.

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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